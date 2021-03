UGent en VOKA gaan samenwerken zodat doctoraatsstudenten sneller naar bedrijfswereld kunnen overstappen

Tijdens doctoraatsstudies hebben studenten weinig of geen contact met de bedrijfswereld waar ze later terecht komen. Doctoraatsstudenten werken meestal zo'n 6-tal jaar aan hun doctoraat. Ondertussen hebben ze geen of weinig contact met de bedrijfswereld, waar ze later willen terechtkomen.

Het Gentse AM team is een van de bedrijven die hopen om daar verandering in te brengen. “Er is heel duidelijk een grote kloof tussen de academische wereld en de bedrijfswereld”, zegt Wim Audenaert van AM Team.