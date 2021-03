Engelse data: "Eén prik AstraZeneca of Pfizer doet risico op ernstige covid drastisch dalen bij ouderen"

Dokter Leroux-Roels is enthousiast over de resultaten. "Er waren klinische studies gebeurd, die gaven ons resultaten. Maar daarna is het goed om te checken of die vaccins even goede resultaten opleveren in het echte leven. Daarenboven hadden we nog weinig gegevens over het vaccin van AstraZeneca bij oudere personen. Deze studie toont nu, samen met een recente Schotse studie, aan dat als je het vaccin op grote schaal aan oudere personen geeft, dat het zeer goed werkt."

De bevindingen zijn inderdaad belangrijk. In ons land wordt namelijk onderzocht of de tweede prik inderdaad kan worden uitgesteld én of het AstraZeneca-vaccin goed genoeg werkt bij ouderen. Volgens het huidige advies van de Belgische autoriteiten kan AstraZeneca niet worden toegediend bij 55-plussers. "Dergelijke studies zijn essentieel om voldoende gegevens te hebben om onze vaccinstrategie eventueel te kunnen aanpassen", aldus Leroux-Roels.

Britse wetenschappers halen de resultaten aan om te zeggen dat het wel degelijk gerechtvaardigd was om het vaccin van AstraZeneca ook in te enten bij oudere mensen, zoals in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Al benadrukken de wetenschappers wel dat een tweede dosis nog nodig is voor de beste bescherming op langere termijn.