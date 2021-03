Deze week extra controles op gsm'en achter het stuur in provincie Antwerpen

Alle lokale politiezones controleren mee, en ook de wegpolitie en de scheepvaartpolitie van Antwerpen zullen mee controleren. Uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde blijkt dat er nog altijd te veel mensen zijn die hun gsm of smartphone niet volledig buiten handbereik leggen tijdens het rijden.

“Sensibiliseren is één ding, maar we moeten er ook voor zorgen dat de pakkans voldoende groot is voor weggebruikers die zich niet aan de regels houden”, zegt gouverneur Cathy Berx. “De wet is duidelijk. Als bestuurder moet je je voertuig te allen tijde goed onder controle hebben en mag je geen gevaar veroorzaken voor andere weggebruikers. Doe je dat wel, bijvoorbeeld door berichtjes te lezen op je smartphone in plaats van naar de weg te kijken, dan ben je strafbaar. In dat geval is het aan de politie en het parket om op te treden. Met de verscherpte controles die op 1 maart starten, willen we een duidelijk signaal geven”, aldus de gouverneur.

Ook het Antwerpse parket wil deze week een krachtig signaal geven. Wie betrapt wordt, zal uitzonderlijk geen onmiddelijke boete krijgen, maar wel gedagvaard worden voor de politierechtbank.