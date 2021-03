Vanaf vandaag trajectcontrole tussen Turnhout en Merksplas

De Steenweg op Merksplas is een gevaarlijke weg. Er gebeuren regelmatig verkeersongevallen omdat autobestuurders er te snel rijden. De maximaal toegelaten snelheid bedraagt er 70 kilometer per uur, maar er wordt vaak veel harder op het gaspedaal geduwd. Een trajectcontrole zou daar nu verandering in moeten brengen. De bewoners langs de baan hopen alvast dat het zal helpen, want het is er inderdaad gevaarlijk, zeggen ze. Vandaag start op diezelfde steenweg ook de aanleg van een veilige fietsoversteek ter hoogte van de sportvelden van de Leemshoeve.