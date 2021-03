Vlaanderen pompt extra miljoenen in fietspaden: "Toegenomen fietsmobiliteit vraagt daar echt om"

Nu, die centen worden niet zomaar uitgedeeld aan de steden en gemeenten. Wel gaat het om "cofinanciering": Voor elke 2 euro die een gemeente investeert in fietspaden, legt de Vlaamse regering er 1 euro bovenop. "Zo moedigen we gemeenten aan om in te zetten op fietspaden in hun investeringsbeleid." Alles samen hoopt de regering dus uiteindelijk op een extra investering van 450 miljoen euro in fietsinfrastructuur.

