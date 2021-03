VN-rapporteurs: "Russische overheid is verantwoordelijk voor de vergiftiging van opposant Aleksej Navalny"

De twee VN-rapporteurs zijn niet van de minsten. Agnès Callamard komt uti Frankrijk, maar is directeur van een instituut voor vrijheid van meningsuiting van de Universiteit van Columbia in New York. Eerder werkte ze voor de mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Irene Khan komt uit Bangladesh en werkte 20 jaar lang voor de UNHCR, de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Tussen 2001 en 2010 was ze de topvrouw van Amnesty International. In die periode uitte ze veel kritiek op de terroristengevangenis in de Amerikaanse marinebasis Guantanamo op Cuba.