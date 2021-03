Vogelzangvijver in Melsbroek vervuild met wit schuim: "Bever mogelijk bedreigd"

De mensen van Natuurpunt maken zich ook grote zorgen over de bever, die in de Vogelzangvijver woont. "Als het water vervuild is met fosfaten, dan is dat fataal voor de bever", zegt Daniel Poesmans. "Na alle acties die zijn ondernomen om de burcht van de bever in dit bekken te behouden en te beschermen, zou je bijna hopen dat de bever vertrokken is." Maar over het lot van de bever is voorlopig niets bekend.