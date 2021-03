Voormalig Frans president Nicolas Sarkozy is veroordeeld tot celstraf wegens corruptie

Sarkozy is overigens niet de eerste president in de moderne tijden die veroordeeld is. In 2011 werd zijn voorganger, voormalig president Jacques Chirac, al veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke opsluiting wegens misbruik van overheidsfondsen toen hij nog burgemeester van Parijs was.

Diens medestander en gewezen premier Alain Juppé werd in 2004 veroordeeld tot 14 maanden met uitstel wegens gelijkaardige feiten. Begin dit jaar is een andere gewezen premier, Edouard Balladur, veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een boete van 50.000 euro wegens een affaire met smeergeld bij wapenverkopen aan Pakistan en Saudi-Arabië. Rechts heeft overigens geen monopolie op corruptieschandalen in Frankrijk. Gesjoemel van de gewezen socialistische premier Edith Cresson leidde in 1999 zelfs tot het ontslag van de Europese Commissie waar zij toen deel van uitmaakte.