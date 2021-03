Kunstmysterie ontrafeld: wie schreef er op "De schreeuw" van Edvard Munch?

Was het een ontevreden toeschouwer die het werk had vernield in een galerie? Of was het toch Munch zelf? Maar waarom dan? Niemand wist tot op heden wie met potlood op het wereldberoemde schilderij "De schreeuw" van Evard Munch de Noorse inscriptie "Kan kun være malet af en gal mand!" (Kan alleen geschilderd zijn door een gek!) had gemaakt in de linkerbovenhoek van het werk. Maar er werd wel fel over gediscussieerd.

Het waren de curatoren van het Noorse Nationale Museum voor Kunst, Architectuur en Design, dat eigenaar is van het kunstwerk, die het kunstmysterie in Oslo ontrafelden. Ze hebben vastgesteld dat het inderdaad door de schilder zelf is geschreven. "Het is nu zeer zorgvuldig onderzocht, letter per letter, woord per woord, en het is in alle opzichten identiek aan het handschrift van Munch. Er is geen twijfel meer mogelijk", zegt Mai Britt Guleng, de conservator van oude meesters en moderne schilderijen van het museum, die de leiding had over het onderzoek.