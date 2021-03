Zonder Honger naar Bed Hasselt stopt werking na klacht bij Voedselagentschap: "We worden gestraft omdat het armoedeprobleem te groot is"

Vrijwilliger Natalie Martens stelt zich vragen bij de inbreuk die ze volgens het Voedselagentschap plegen. “Dit is alles behalve een commercieel initiatief. Niemand verdient ook maar een frank aan deze klus. Integendeel. Er vloeit zelfs privégeld naar de groep om de gezinnen in nood van extra steun te kunnen voorzien. Het FAVV liet ons tijdens de controles weten dat er een boete boven ons hoofd hangt. Er werd een bedrag genoemd tussen de 150 en de 700 euro. Wat en hoe blijft een groot vraagteken. Zijn we elk persoonlijk aansprakelijk? Of ontvangen we een boete als groep? We verwachten deze week duidelijke antwoorden op onze vragen."

"Ons doel is mensen uit de ellende helpen en het immense armoedeprobleem in onze stad bestrijden", stelt Conny Ilsboekx. "En dit is onze dank. We willen een privé-initiatief blijven en hebben met 57 gezinnen zelf al een bovengrens getrokken. Meer krijgen we niet gebolwerkt omdat de omvang van het armoedeprobleem onze werking overstijgt. Ik vind het verschrikkelijk om deze families in de steek te moeten laten. Ik ben er kapot van."

Het voedselagentschap liet tenslotte nog weten dat gelijkaardige initiatieven zich aan dergelijke controles kunnen verwachten. “De regels gelden uiteraard voor iedereen”, besluit Bonte.