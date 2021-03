Na 9 maanden onderhandelen: 176 Belgische banen bij Ryanair gered, hoe ziet toekomst er bij lagekostenmaatschappij uit?

Ryanair heeft dus een strategisch voordeel ten opzichte van zijn concurrenten. De meeste analisten gaan ervan uit dat reizen binnen Europa tegen de zomer veel vrijer mogelijk zal zijn dan reizen naar Zuid-Amerika of Azië. En laat nu net dat markten zijn waar traditioneel de klassieke nationale luchtvaartmaatschappijen sterker stonden.



Bovendien hebben de Ieren ervoor gekozen om te blijven investeren in hun vloot. En dus staan ze klaar met éxtra vliegtuigen om van zodra het opnieuw kan zo snel als mogelijk martkaandeel in te palmen en de strijd in ons land met Brussels Airlines én TUI fly opnieuw aan te gaan. Een belangrijke voorwaarde, interne sociale vrede, is met het sociaal akkoord vandaag alleszins al vervuld. En zo lijkt de mastodont van de lowcost klaar voor het post-coronatijdperk.