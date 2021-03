BELUISTER - 30 jaar geleden stierf Serge Gainsbourg: herinneringen aan een Frans icoon

Zingen, dichten, componeren, acteren en regisseren, de Fransman Serge Gainsbourg deed het allemaal. Hij scoorde de ene hit na de andere, zoals "Je t'aime... moi non plus" en "La décadanse". Maar op 2 maart 1991, exact 30 jaar geleden, overleed de Franse zanger na een hartaanval. Hij werd 62 jaar en wordt gezien als één van Frankrijks grootste muzikale genieën.

Maar hoe relevant is Serge Gainsbourg vandaag de dag nog? Dat zoeken Korneel De Clercq en Ilse Liebens uit in de Classics Helden-podcast op Radio 1, met een uniek portret van de Franse chanteur, regisseur, fumeur en provocateur. Verschillende mensen die een connectie hebben met Serge Gainsbourg komen aan het woord.

Zo spreekt superfan Daan Stuyven over zijn nummer "Everglades" dat geïnspireerd is op het repertoire van Gainsbourg en fotograaf Herman Selleslags vertelt over zijn ontmoeting met de Franse zanger. Verder gidst Patrick Riguelle ons door de geschiedenis van de muziekcarrière van de Fransman en Rudolf Hecke neemt ons mee achter de deuren van het inconische 5bis, het huis waar Gainsbourg 30 jaar geleden overleed. Tot slot neemt Heleen Debruyne in haar "Brief aan Gainsbourg" zijn relatie met het vrouwelijke geslacht onder de loep.

Beluister hier de Classics Helden-podcast van Radio 1 over Serge Gainsbourg: