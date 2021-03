Amerikaanse zangeres Dolly Parton krijgt inenting tegen corona en past voor de gelegenheid haar hit "Jolene" aan

Voor de gelegenheid heeft de zangeres ook haar hit "Jolene" in een coronajasje gestoken. "Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine. Cause once your dead, then that's a bit too late", klinkt het. (Vaccin 4x. Ik smeek je, aarzel niet. Vaccin 4x. Want als je eenmaal dood bent, is het een beetje te laat.)

Grappig, maar ook bloedserieus, beseft de Dolly Parton naar eigen zeggen. "We willen allemaal terug naar het normale leven en daarvoor is een prik nodig", klinkt het.