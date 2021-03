Alleenstaande ouders over armoede in coronatijden: "Je werk verliezen en bedelen bij vrienden, dat is corona voor mij"

Al vrezen veel burgemeester dat er nog heel wat gezinnen onder de radar blijven. "We merken nog altijd dat niet iedereen hulp durft te vragen," zegt burgemeester Tine Gielis (CD&V) uit Laakdal. "Soms zijn mensen beschaamd over hun situatie. Maar dat moeten ze absoluut niet zijn. De deur van het gemeentehuis staat altijd open voor hulp, zeker als het moeilijk gaat. Mijn persoonlijke ervaring is dat we echt wel merken dat we mensen moeten sensibiliseren en over de drempel heen krijgen om hulp te durven inroepen. Wend je zeker tot het OCMW als je in moeilijke omstandigheden vertoeft om hulp in te roepen, want daar zijn we uiteindelijk voor. “