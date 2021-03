BEKIJK: testcentrum KU Leuven met laagdrempeligheid en traceerbaarheid als grote troeven wordt nationaal voorbeeld

Dat systeem is nu in het vizier gekomen van de Risk Assessment Group als de beste manier om in de toekomst de testprocedures in heel ons land te gaan versoepelen.

Het zijn de studenten zelf die hier aan de slag zijn. En dat zorgt ervoor dat leeftijdgenoten die zich laten testen, zich beter op hun gemak voelen. "Het Journaal" maakte deze reportage: