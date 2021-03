Belgische IS-vrouwen en kinderen die uit Syrië wilden terugkeren, zijn spoorloos: "We offeren mensen op aan IS"

Dat dit gebeuren zou, was te voorspellen, stelt Loots. "Toen we de eerste keer geweest zijn, hebben we gezien dat dit begon te groeien. Dit zag men aankomen." Loots vreest dat de vrouwen en kinderen in handen zijn gevallen van terreurgroep IS, die in de regio weer aan het groeien is.



"De kampen zijn niet meer onder controle van de Koerdische autoriteiten. Eigenlijk zijn die overgenomen door IS. Vrouwen die willen terugkeren naar hun eigen land, worden gestraft, dat is heel gevaarlijk voor hen. IS probeert hen ook weg te smokkelen en naar hun gebieden terug te leiden. Dat betekent voor alle internationale vrouwen en ook voor de kinderen, dat die opnieuw in haden dreigen te komen van IS."



Loots roept de Belgische overheid "en onze samenleving" dan ook op "om die kinderen nu onmiddellijk allemaal terug te halen". "En ook hun moeders. Er is veel te lang getalmd, we hebben dit twee jaar geleden al gezegd."

Tot op de dag van vandaag zijn er al een 20-tal kinderen teruggehaald naar België. "Die doen het uiterst goed. Ze zijn geïntegreerd, ze hebben geen trauma's meer. Dat is eigenlijk een zeer positief verhaal."

"Die andere 26 hadden dat ook kunnen gehad hebben. Nu zijn we mensen aan het opofferen met een groot gevaar voor de toekomst. Want dit gaat zich wreken", aldus Loots, die vreest dat de verdwenen vrouwen en kinderen niet meer teruggevonden zullen kunnen worden en door IS gehersenspoeld zullen worden.