Bestuurder rijdt in op café op Markt van Houthulst

Het ongeval gebeurde rond 1 uur in de nacht van maandag op dinsdag. Een bestuurder die uit de richting van Zarren kwam, reed aan het kruispunt van de Markt gewoon rechtdoor. De wagen raakte er een verkeersbord en drie paaltjes, denderde over het pleintje en crashte uiteindelijk in de gevel van het café De Trimard.

"Toen we aankwamen, zat de bestuurder bewusteloos in zijn auto", zegt brandweerkapitein Lode De Keyser van de post Houthulst. "De ambulance riep een MUG-team erbij. De man werd gewond naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper gebracht. De schade aan het café is groot. We hebben het gebouw moeten stutten."