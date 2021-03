Burgemeester-thuisverpleger Luc Vandevelde (SMS) van Eeklo merkt dat eenzaamheid zwaar begint te wegen bij zijn inwoners

Op zijn ronde als thuisverpleegkundige pikt Vandevelde vaak zaken mee die hem inspireren of helpen in zijn job als burgemeester. "Vooral die eenzaamheid is confronterend. Veel mensen waar wij komen zijn alleenstaand. Als dat alleen zijn maar voor enkele weken is, gaat dat nog, maar het duurt nu al een jaar en dat is van het goede te veel. Het gemis aan contacten met vrienden en familie begint zwaar om dragen te worden."