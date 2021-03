Buurtbewoners wijk De Bruul in Leuven vinden ondergrondse parking in Brouwersstraat geen goed idee

"De in- en uitrit van die Benedenparking komt nog altijd in de overdrukke Brouwersstraat", zegt Bie Daems van de Bruul Buurtbewoners. "In die straat komen elke dag al meer dan 4.000 auto's en 1.000 bussen voorbij, en daar komt dan nog het extra verkeer voor die parking bij en dat is van het goeie te veel", vindt Daems. "Bovendien is het kostenplaatje opgelopen tot 25 miljoen euro. Dat is nog meer dan de plannen voor de parking onder het Bruulpark. En er is overigens meer dan voldoende parkeergelegenheid in de binnenstad en aan de rand. Deze buurt vraagt dus niet om deze extra parking", besluit Bie Daems. Er volgt nu wel nog een nieuw openbaar onderzoek waarbij tegen midden mei opnieuw bezwaarschriften kunnen worden ingediend.