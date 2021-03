Club Brugge trekt over enkele weken als eerste Belgische voetbalclub naar de beurs, maar haalt geen extra kapitaal op

Club Brugge gaat ervan uit dat ze investeerders wat te bieden heeft: de club is marktleider in eigen land en ze slaagt erin om stabiele inkomsten binnen te halen. Onder meer omdat ze steevast Europees voetbal speelt. Club speelde dit seizoen al zijn derde Champions League-campagne op rij.

En tegelijk is Club er ook in geslaagd om haar transferbeleid heel winstgevend te maken: jonge spelers binnenhalen en die enkele jaren later met een grote meerwaarde verkopen. Begin dit jaar verkocht blauw-zwart bijvoorbeeld Krépin Diatta voor 20 miljoen euro aan AS Monaco. Diatta leverde Club een meerwaarde op van 18 miljoen euro in amper drie jaar tijd.