Corona-crisis doet aantal voedselpakketten in Oost-Vlaamse gemeenten opvallend stijgen

Eli is 1 van de inwoners van Zulte die zo’n hygiënisch pakket krijgt. Hij is 54 en alleenstaand. Hij is ontslagen op zijn werk, en daardoor leeft hij nu van een uitkering. “Dat is ongeveer 1000 euro per maand. Dat is niet veel. Mijn vaste kosten zoals elektriciteit en telefoon bedragen al 850 euro per maand. Dus veel blijft er niet over. Ik moet heel erg opletten wat ik doe. “

Het leven van Eli is door de coronacrisis een stuk moeilijker geworden, want mondmaskers en handgel zijn vaak duur om te kopen. “Dat is een serieuze hap uit mijn budget. Ik ben dan ook heel blij dat we van de gemeente mondmaskers hebben gekregen. Ook dat hygiënisch pakket dat ik krijg, is meer dan welkom. Alle kleine beetjes helpen.”