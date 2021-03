De Lovie opent dorpswinkel in Stavele: "Het moet vooral een ontmoetingsplaats worden"

In Stavele was er geen dorpswinkel of café meer. Daarom moet het dorpspunt vooral een ontmoetingsplaats worden. Opvoedster Veerle Decroix van De Lovie: "Je kan hier dagdagelijkse boodschappen doen: brood, kaas, melk... Maar we leveren ook thuis bij mensen die niet zo mobiel meer zijn. Meteen halen we daar glas op en geven de planten water. Later zouden we ook graag een cafetaria openen."

4 jaar geleden opende De Lovie al een eerste dorpspunt in Beveren aan de IJzer.