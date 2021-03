Doctoraatsstudenten van UGent onderzoeken hoe wondjes bij astronauten beter kunnen genezen

Wetenschappers gaan nu kijken of wonden sneller genezen als de astronauten in de ruimte ook de zwaartekracht van de aarde voelen (hyperzwaartekracht). Een centrifuge kan die zwaartekracht nabootsen. Nu experimenteren de onderzoekers met gewonde huidcellen in het toestel. Op echte ruimtereizen zouden astronauten later in grotere versie van de centrifuge kunnen gaan zitten om zwaartekracht na te bootsen. “Stel dat ze naar de maan of mars gaan, dan kunnen ze zo’n toestel meenemen aan boord,” weet Eline Radstake.

De doctoraatsstudenten zijn verbonden aan het SCK CEN, een Belgisch nucleair onderzoekscentrum en de Universiteit Gent. Ze doen een deel van hun onderzoek bij de ESA in het Nederlandse Noordwijk.