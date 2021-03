Eerste Belgische thee wordt in Loenhout gekweekt

Raf Rombouts uit Loenhout wil binnenkort de eerste Belgische thee op de markt brengen. In de serre van zijn bloemkwekerij heeft hij 60.000 theeplantjes in de grond gestopt. "De concurrentie met de Pickwicks en Liptons wil ik niet aangaan, maar ik geloof er wel in dat we een lekkere lokale thee op de markt kunnen brengen", vertelt hij op Radio 2 Antwerpen.