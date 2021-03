Partij van Salvadoraanse president Bukele schrijft geschiedenis: erfgenamen van burgeroorlog weggevaagd in parlement

Critici van de president houden hun hart vast. De criminaliteitscijfers zijn dan wel gedaald en El Salvador doet het in de strijd tegen het coronavirus beter dan andere landen in de regio, Bukele liet zich het voorbije anderhalf jaar ook opmerken met autocratische neigingen. Hij negeerde al enkele uitspraken van het Hooggerechtshof over zijn beleid en wandelde begin vorig jaar het parlement binnen met in zijn kielzog een groep soldaten, om zo de oppositie onder druk te zetten een deel van zijn plannen goed te keuren. Bukele had toen amper zetels in het parlement.

Zijn aanpak leverde hem al meermaals kritiek op van mensenrechtenorganisaties en buitenlandse regeringen. De onrust over de beperking van de burgerlijke en persvrijheid neemt toe. De vergaande beperkingen op beweging en commerciële activiteiten die hij invoerde in de strijd tegen het coronavirus en door het leger laat handhaven, leverden hem onder meer een berisping op van Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Bukele "beperkt de vrijheden" door het gebruik van "militaire kracht", luidde Bachelets kritiek.

Critici van de president en politieke analisten zijn ook ongerust dat de resultaten van deze verkiezingen de instituties in het land in gevaar kunnen brengen. "Het creëert een democratische zorg dat we een machtsevenwicht zullen verliezen", vertelde de politieke analist Oscar Picardo aan het lokale tv-station TCS. De controle op de president dreigt helemaal te verdwijnen.