Europa haalde afgelopen jaar heel wat onveilige mondmaskers, handgels, UV-lampen, maar ook speelgoedaapjes van de markt

In totaal werden dit jaar 5.377 gevaarlijke non-foodproducten uit de handel gehaald, dat is een stijging van 20 procent in vergelijking met 2019. Negen procent van de producten die van de markt was gehaald, heeft met corona te maken. Het gaat om producten zoals mondmaskers die onvoldoende bescherming bieden, gevaarlijke desinfecterende gels en UV-lampen die huidirritatie veroorzaken.