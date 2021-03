2.444 mensen kregen vorig jaar euthanasie, een opvallende daling: "Door het euthanasieproces en de lockdown"

Vorig jaar kregen 2.444 mensen in ons land euthanasie. Dat is een daling met bijna 8 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de euthanasiecommissie. Sinds de euthanasiewet in ons land ingevoerd werd, werd er nog nooit een daling opgetekend. Wim Distelmans, voorzitter van de commissie, wijt de daling vorig jaar aan het euthanasieproces en de lockdown.