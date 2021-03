Familie roept op om niet naar de kerk te komen voor begrafenis verongelukte Loes uit Schoten

De familie van Loes, het meisje van zeven dat vorige week overleed bij een verkeersongeval aan de Horstebaan in Schoten is zeer dankbaar voor de vele steunbetuigingen van de afgelopen dagen. Toch roept ze op om donderdag niet naar de kerk te komen voor de begrafenis van Loes. De nabestaanden kiezen ervoor om de plechtigheid in beperkte kring te houden. Er zal wel een livestream zijn zodat iedereen die wil, de plechtigheid online kan volgen.