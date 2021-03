Feestzaal in Gistel al maanden dicht maar Nicole blijft positief: "Zeuren helpt toch niet"

Infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen) zei zondag in “De zevende dag” dat we niet te veel mogen zeuren over de coronamaatregelen. Ze kreeg nadien nogal wat kritiek op sociale media maar ze krijgt ook steun. Bijvoorbeeld van Nicole Vandecasteele uit Moere bij Gistel. Hoewel Nicole redenen genoeg heeft om te klagen. Want haar feestzaal-restaurant De Lysse is al een hele tijd verplicht gesloten en moet overleven met takeaway.

"Het is niet makkelijk maar we doen ons best. Het heeft geen zin om daarover te zeuren. Vele mensen blijven maar doorbomen over de coronamaatregelen en dat ze moeten versoepelen. Maar eerst moeten de cijfers verbeteren. Zeuren maakt het alleen maar erger: je raakt in een negatieve spiraal waar je maar moeilijk uit geraakt. Je maakt het alleen maar lastig voor jezelf en je omgeving."