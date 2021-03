Gedetineerde die cipier gijzelde in Brugge wil zich verontschuldigen

Grote commotie vorige week in de gevangenis van Brugge. Een gedetineerde greep er een vrouwelijke cipier vast en bedreigde haar met een zelfgemaakt wapen: een balpen waar hij plastic rond gewikkeld had en die hij had opgewarmd tot er een scherpe punt aan kwam. De man zit een lange straf uit voor de moord op iemand uit een familie waarmee zijn gezin al lang ruzie had. Ook zijn vader en zjin broer werden veroordeeld in de zaak, als opdrachtgever en als schutter. Hij eiste dat de twee zouden vrijgelaten worden en vroeg ook een helikopter om zelf te kunnen ontsnappen.