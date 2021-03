Gemeente Brasschaat daagt inwoners uit om minder water te verbruiken

Deelnemers aan de uitdaging moeten verschillende opdrachten uitvoeren die met water te maken hebben. Zo wil de gemeente de mensen daar meer bewust van maken, om op lange termijn ook een impact te hebben op de water-voetafdruk. "Het gaat niet enkel over het water dat uit de kraan komt, maar ook bijvoorbeeld over de kleren die je draagt en het water dat daarvoor nodig was om ze te maken", vertelt schepen voor natuur en duurzaamheid Goele Fonteyn (N-VA). Je kan jezelf hier nog tot 15 maart inschrijven om mee te doen aan de challenge.