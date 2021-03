Hasselaar Tony Coonen, topman van De Voorzorg, opgepakt in onderzoek naar corruptie en witwaspraktijken

Hasselaar Tony Coonen wordt ervan verdacht de spil te zijn van een netwerk rond corruptie en witwaspraktijken. Hij is vandaag opgepakt door de federale gerechtelijke politie.

Ook enkele andere bestuursleden van De Voorzorg zouden gearresteerd zijn. Maar er zijn ook verdachten opgepakt die een link hebben met de bouwsector. Op een tiental plaatsen in de regio Hasselt waren er vandaag huiszoekingen, zowel op privé-adressen als bij bedrijven. Het is nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het parket wil voorlopig geen commentaar geven.