Hiphoppers moeten leraren overtuigen les te geven in Nederlandstalig onderwijs in Brussel

"Het is echter moeilijk om leerkrachten die pas hun opleiding hebben beëindigd te overtuigen om in Brussel aan de slag te gaan", zegt directeur Sabine Verheyden van het Lutgardiscollege in Oudergem. "Zij komen in een omgeving terecht waaraan ze echt moeten wennen. Er is heel wat tijd nodig en energie of zin of een andere bril om te starten en de leerlingen te zien zoals ze zijn. Dat is in het begin toch wel wennen en daarom vraagt het heel veel moeite om hen te overtuigen naar ons te komen."

Alle info over de campagne van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel vind je op de website https://www.leerkrachtbxl.be/