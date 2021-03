Hoe realistisch zijn de plannen van Volvo om volledig elektrisch te gaan tegen 2030? En wat doen andere autobouwers?

Volvo en Jaguar zijn “premium” merken, die duurdere auto’s maken, die zich onderscheiden van de grotere autobouwers. Ze kunnen het zich volgens Verhelle eerder veroorloven om zich deze aparte ambities te stellen omdat ze zich richten op een nichemarkt. Net als Apple zullen ze hun geld moeten verdienen op het imago en de toebehoren die ze verkopen.

Voldoende marge nemen op de verkoop zal ook nodig zijn, want de ontwikkeling van elektrische auto’s kost (op dit moment nog) handenvol geld. Bovendien valt er achteraf niet veel geld meer aan te verdienen, want elektrische auto’s hebben (nog) minder onderhoud nodig dan de huidige auto’s met klassieke brandstofmotoren.

Volvo en Jaguar nemen volgens Tony Verhelle nu alvast de vlucht vooruit. Het wordt enerzijds een uitdaging om de voorsprong van Tesla in te halen, maar anderzijds is het nu nog wel hét moment om een deel van de markt in te nemen, voor de grote concurrenten zich massaal op de markt begeven. Denk maar aan Volkswagen en Ford, die ook op stoom komen en volledig elektrische modellen lanceren.

Verhelle denkt dat Volvo wel eens in zijn opzet kan slagen, meer nog dan Jaguar. Volvo heeft zich in het verleden altijd geprofileerd op veiligheid. Daar “hernieuwbaar” aan toevoegen is volgens de autojournalist een goede zet.

Bovendien heeft Volvo de luxe dat het kan terugvallen op moederbedrijf Geely, dat in China ook volop inzet op elektrische auto’s. En laat China ook dé batterijenfabriek van de wereld zijn.