Horeca-topman Matthias De Caluwé: “Terras alleen openen kan niet rendabel zijn”

Het is voor alle duidelijkheid nog niet voor morgen, maar naar aanleiding van acties van de horeca in Nederland (waarbij enkele uitbaters hun terras openden om een statement te maken), werd in “Terzake” toch een boompje opgezet over een beperkte heropstart van de horeca. Wat als we beginnen met de terrassen te openen ?

Volgens topman Matthias De Caluwé van Horeca Vlaanderen is het economisch niet rendabel om een café of restaurant alleen maar op zijn terras te laten draaien: “Het was daarnet 8 graden buiten, we zitten hier niet in Italië of Spanje.”