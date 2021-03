Horeca-uitbaters in Antwerpen gaan de straat op: "Laat ons de terrassen openen, dat kan gecontroleerd en coronaproof"

Met meer dan 200 horeca-uitbaters trokken ze gisterenavond de straat op, richting Suikerrui en het Steenplein aan de Schelde, in Antwerpen. Die plek was niet lukraak gekozen. "Zodra het goed weer is, komen hier veel mensen samen met een fles wijn en bier. Waarom mogen wij onze terrassen dan niet openen?", zegt Baptist Van Emrik, uitbater van het Kids Rhythm & Blues Kaffee op de Grote Markt in Antwerpen.

"Het is beter dat mensen naar de terrassen komen, waar alles coronaproof en gecontroleerd kan gebeuren, dan dat ze op pleinen en kaaien gaan samenzitten. Wij willen dat minstens de terrassen open mogen vanaf de Paasvakantie", zegt hij.

Niet alleen financieel is het belangrijk voor de horeca-uitbaters dat ze weer open mogen. "We houden enkel het schip drijvende. Met de premie betalen we de belangrijkste rekeningen maar ik kan er wel de huur niet mee betalen. In het weekend doe ik wat takeaway. Klanten en leveranciers zijn wel solidair en steunen ons. Dat is hartverwarmend."

Tegelijkertijd stijgen de ziekenhuisopnames weer. "Als mensen buiten zijn én met de nodige voorzorgsmaatregelen, waarin elke horeca-uitbater heeft geïnvesteerd, is het toch haalbaar om de terrassen te openen? En om een plasje te doen, kunnen we de klanten gecontroleerd binnen laten", zegt Van Emrik.

"Ook het psychologisch aspect is belangrijk. Horeca-uitbaters hebben nood aan perspectief, dat ze traag kunnen opstarten en uitkijken naar de zomer", zegt hij. "Je ziet de wanhoop in de mensen hun ogen. Als schuldeisers meteen hun schulden opeisen, zodra de horeca weer open mag, gaan er zeker koppen rollen. Na de zomer zullen er zeker zaken definitief de deuren sluiten", besluit Van Emrik.