Mantelzorgers moeten beter betrokken worden in de zorg na verhuizing naaste: "Ze blijven vaak verweesd achter"

Het expertisecentrum Health Innovation van Hogeschool UCLL heeft de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar wat de impact is voor een mantelzorger als een familielid of naaste naar het woonzorgcentrum verhuist: "Mantelzorgers hebben het dikwijls moeilijk wanneer een naaste verhuist naar een woonzorgcentrum omdat die verhuis vaak chaotisch verloopt", zegt onderzoekster van UCLL Katrien Peeters. "En heel vaak verhuist de naaste nadat hij opgenomen is in het ziekenhuis. Dat maakt dat een mantelzorger vaak kampt met schuldgevoelens en spijt, maar ook gevoelens van onmacht of gemis. Daarbij komt dat zorgverleners met de beste bedoelingen de zorgen uit handen proberen te nemen van de mantelzorger. Maar die laatste blijft meestal dan verweesd achter."