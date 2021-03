In Lanaken krijgen inwoners een budget om zelf mooie of gekke ideeën uit te voeren

"Er zal heel veel kunnen en we hopen mooie en ook gekke ideeën te krijgen die ervoor zorgen dat het een warme buurt, wijk, straat of gemeente wordt. Maar natuurlijk moet het ook een maatschappelijke meerwaarde zijn. Het kan gaan van sport en spel, projectbegeleiding voor kinderen of ouderen, tot een babbelbank of een koffiepunt in één of ander buurtpunt, ... zulke zaken komen allemaal in aanmerking," licht schepen Sofie Martens (Open VLD) toe.