Inbrekers betrapt die het gemunt hadden op Renmans-filialen

In de Alfons Pieterslaan in Oostende zijn afgelopen weekend 2 mannen betrapt tijdens een inbraak in een Renmans-filiaal. Sinds januari al wordt de slagerijketen door inbraken geplaagd. Eerst in Vlaams-Brabant, later aan de kust. Verkoopsverantwoordelijke Frank Depourcq snapt niet goed waarom. "Sinds een eerdere inbrakenplaag, in 2019, houden we amper nog cash bij na sluitingstijd. We zijn stap voor stap ook alle vestigingen beter aan het beveiligen." Die extra beveilinging moet er wel nog komen in een aantal vestigingen aan zee. Het zou kunnen dat de bende net daarom ook haar actieterrein twee weken geleden naar de kust heeft verhuisd.