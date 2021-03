"Pawri hori hai": hoe een filmpje van 5 seconden tot Instagramvrede tussen India en Pakistan leidt

‘Dit is onze auto, dit zijn wij, en dit is onze party die we nu beleven’, zegt Dananeer Mobeen, ergens in de bergen in het noorden van Pakistan in het filmpje. De smartphonecamera draait van een typisch versierde witte jeep naar een groepje tieners die vrolijk bij elkaar staan. De negentienjarige studente – op zijn selfies constant in beeld – spreekt party uit als "pawri". Ze doet dat bewust, zeggen de kenners, om de spot te drijven met Aziaten die pronken met hun westers accent.