Journalisten van RSF dagen Saudische kroonprins Mohammed  voor Duitse rechtbank wegens misdaden tegen de mensheid

De 500 pagina's lange aanklacht slaat op de moord van de Saudische journalist Kamal Khashoggi in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul enkele jaren geleden. Het gaat echter niet enkel om Khashoggi, maar ook om 34 andere journalisten die in Saudi-Arabië in de cel zitten en waarvan sommigen mishandeld worden.

Volgens RSF (Reporters Sans Frontières) gaat het dus breder dan een enkele moord en om "een algemene en systematische vervolging van journalisten en aanval op de persvrijheid in Saudi-Arabië".

De aanklacht slaat niet enkel op de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, de zoon van koning Salman, maar ook op vier andere kopstukken in Riyadh. Dat zijn Saud Al Qahtani (voormalig adviseur van de kroonprins), de gewezen directeur van de veiligheidsdiensten Ahmad Al Assiri, voormalig consul in Istanbul Mohammed Al Utaybi en geheim agent Maher Mutreb. Die laatste zou de leiding gehad hebben van het commando dat Jamal Khashoggi in 2018 heeft gemarteld en gedood in het Saudische consulaat in Istanbul.