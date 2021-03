Wachtrijen bij vaccinatiecentrum op de Heizel: "Ons centrum zit nu goed vol, dat was ook de bedoeling" 

Aan de lage respons bij het zorgpersoneel uit de eerste lijn wordt ook gewerkt. "We hebben tot nu toe 29.000 mensen van de Brusselse eerstelijnszorg uitgenodigd om zich te laten vaccineren", zegt Inge Neven. "Maar er zijn nog niet heel veel mensen die zich ingeschreven hebben om zich te laten vaccineren."

"Die mensen hebben via mail een uitnodiging gekregen, maar omdat we niet zeker zijn dat alle mailadressen kloppen, hebben we gisteren 11.000 uitnodigingen per brief verstuurd. En morgen gaan de andere 18.000 mensen een uitnodiging op papier krijgen. We hopen dat de respons dan hoger zal zijn. We weten ook wel dat sommige mensen al gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld als ze in een woonzorgcentrum werken waar al gevaccineerd werd. En we weten ook dat sommige mensen nog twijfelen," zegt Inge Neven. "Maar we hopen dat we het aantal vaccinaties de komende dagen toch kunnen opdrijven."

Ondertussen is er ook goed nieuws over de leveringen van vaccins die vertraging opliepen. Deze week zal er een groot aantal dosissen geleverd worden voor de Brusselse vacciantiecentra. Momenteel werkt het vaccinatiecentrum op de Heizel aan een tempo van 1.000 prikken per dag. Tegen het einde van de week moeten dat er 3.000 kunnen zijn.