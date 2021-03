België krijgt "zwarte weduwe" Malika El Aroud het land niet uit: waarom is mensen zonder papieren uitwijzen zo moeilijk?

Ze bijten er één voor één hun tanden op stuk: verplichte terugkeer van mensen zonder geldige verblijfsvergunning blijft een bijzonder moeilijk dossier voor de opeenvolgende staatssecretarissen en ministers van Asiel en Migratie. Dat is niet alleen zo in België, het is net zo in andere Europese lidstaten.

Meestal gaat het om onbekende namen die het grondgebied moeten verlaten, mensen die zo weinig mogelijk aandacht proberen te trekken. Maar met Malika El Aroud ligt dat net iets anders.