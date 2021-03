Merelbeke en Oosterzele gaan samen tunnels bouwen voor amfibieën: "Dan kunnen diertjes zelf hun weg vinden"

Eind dit jaar starten in Oosterzele grootschalige rioleringswerken. Die werken zullen uitgevoerd worden door waterzuiveringsmaatschappij Aquafin. Het wegdek van de Lembergestraat en de Landkoutersesteenweg zullen voor de werken volledig worden heraangelegd. De gemeentebesturen van zowel Oosterzele als Merelbeke zien de werken als een mooie kans om ook amfibietunnels aan te leggen tussen het Aelmoeseneiebos in Oosterzele en de Makegemse Bossen in Merelbeke.

Die bossen worden gescheiden door de wegen die worden aangepakt, en daardoor geraken de amfibieën niet veilig tot in het andere bos. De laatste jaren worden amfibieën vooral geholpen door vrijwilligers die hun veilige overzet garanderen. “Door de aanleg van tunnels zullen de amfibieën nu zelf hun weg kunnen vinden, zonder dat we steeds moeten rekenen op vrijwilligers”, zegt Dominique Verbeelen van Natuurpunt. Het gaat voornamelijk over de gewone pad, de bruine kikker en de watersalamander.