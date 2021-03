Minister van landbouw Crevits zoekt 1.000 tuinen om soja op duurzame manier te telen: "Iedereen kan zich inschrijven"

Maar om de teelt van soja bij ons zo winstgevend en milieuvriendelijk mogelijk te maken, is er nog onderzoek nodig, onder meer naar het soort bodem die het best voor soja geschikt is. De universiteiten van Gent en Leuven en enkele Vlaamse onderzoekscentra zijn volop bezig met dat onderzoek, maar ze zoeken dus nog hulp van een duizendtal Vlamingen. "We zijn inderdaad op zoek naar 1.000 mensen die bereid zijn een vierkante meter van hun tuin af te staan om er soja te kweken", zegt minister Crevits. "Het soort bacteriën in de grond speelt daar blijkbaar een belangrijke rol in. De bedoeling is om die natuurlijke bodembacteriën in kaart te brengen en te zien wat er het beste werkt."

"In één gram aarde kan je ongeveer een miljoen bacteriën terugvinden", zegt professor Sofie Goormachtig van de UGent. "Vooral Rhizobium-bacteriën kunnen nauw met soja leven."

