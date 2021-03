Minister Vandenbroucke wil geen verplicht coronavaccin voor zorgverleners: "Lost het probleem niet op"

Vandenbroucke verwees in zijn antwoord naar een bevraging van Sciensano van december bij zo'n 25.000 mensen, waaronder 3000 zorgverleners. "Wil u gevaccineerd worden?", luidde de vraag. Uit de antwoorden bleek dat in Brussel en Wallonië het meeste vaccinweigeraars en -twijfelaars zijn. Volgens Vandenbroucke gaf in Vlaanderen 10,8 procent van de respondenten aan geen vaccin te willen, 22,5 procent twijfelde nog. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was dat 16,1 en 29 procent. In Wallonië gaf 21,8 procent aan geen vaccin te willen, 31,1 procent was nog niet zeker.