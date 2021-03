Mooimaker Jan uit Pelt ruimt al jaren eigen buurt op: "Jaarlijks tot 500 vuilniszakken vol "

Een oplettende voorbijganger uit Hamont-Achel ziet op zijn vaste fietsroute al een tijdje regelmatig een onbekende man die het zwerfvuil staat op te ruimen. De man uit Achel wou de deze man heel graag persoonlijk bedanken en klopte aan bij "Start Je Dag". Met de hulp van onze redactie kon de vrijwilliger uit zijn anonimiteit verheven worden: het gaat om Jan Claes, een gepensioneerde man uit deelgemeente Sint-Huibrechts-Lille. "Ik trek er nu inderdaad al acht jaar lang meerdere keren per week op uit om verschillende wandelroutes op te ruimen", bevestigt Jan. "Meestal maak ik eerst een wandeling met mijn honden en doe ik een kleine prospectie. Iets later kom ik met de grijper en vuilniszakken terug naar de plekken waar veel zwerfvuil ligt."

Jan haalt veel voldoening uit zijn vrijwilligerswerk. "Er zijn veel mensen die me bedanken wanneer ze langskomen, hun duim opsteken of even toeteren bij het voorbijrijden. Dat is heel fijn, maar er zijn ook nog steeds mensen die denken dat afval op straat achterlaten zomaar kan. Volle blikjes frisdrank nemen ze mee naar huis, maar ze laten lege blikjes achter. Dat is triestig." Nochtans hebben 105 andere buurtbewoners zich bij de gemeente al ingeschreven als Mooimaker. Dat raadt de Peltenaar elke gelijkgestemde ook aan. "Ik heb zelf een aantal jaren geleden pas ontdekt dat dat kon. Zo ben je verzekerd tijdens het zwerfvuilrapen."