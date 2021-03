Natuurpunt sloopt 15 weekendhuisjes in Grote Netewoud in Meerhout

In de jaren 60 en '70 werden er in de Grote Netevallei in Meerhout weekendhuisjes gebouwd en vijvers gegraven. "Die vijvers gaan we dichtgooien zodat het water er weer kan inzinken in de bodem en er minder problemen zullen zijn met wateroverlast. We willen de natuur hier stap voor stap herstellen", vertelt Manu Büscher van Natuurpunt. "Zo hebben we, samen met enkele aannemers, de voorbije zeven jaar al een zeventigtal andere sites opgeruimd in het Grote Netewoud. En zo hebben we meer dan 50 hectare natuur hersteld", klinkt het.