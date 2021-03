Nieuw trainingscentrum voor brandweer in Weelde

In het trainingscentrum wordt er niet met vuur getraind. Die specifieke trainingen blijven plaatsvinden op de Campus Vesta, de opleidingschool voor politie en brandweer, in Emblem. De hulpverleningszone Taxandria is actief in 12 gemeenten in de Noorderkempen (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar). Bedoeling is om het trainingscentrum ook ter beschikking te stellen van andere hulpverleningszones.