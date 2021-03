Nieuwe uitbater Jonas neemt café Damberd in Gent over: “Interieur blijft, maar krijgt opfrisbeurt”

“Het is een café dat nostalgisch is voor mij. Toen ik 15 jaar oud was, kwam ik er al pintjes drinken na school. Toen ben ik verliefd geworden op café Damberd.” De nieuwe uitbater deed meteen een bod, toen hij zag dat het café te koop stond.

“Ik had een los bod gedaan, zonder het café helemaal te bezichtigen. Er is daar zoveel te zien, het gebouw is echt gigantisch, het is bijna een museum van caféspullen”, vertelt Van Tornhout.